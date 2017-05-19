أمير القصيم: حملة (وطن بلا مخالف) لأمن الوطن واقتصاده

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بريدة- البلاد

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الجهود المبذولة من فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، في ظل المتابعة والدعم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ

ونوه سموه بالحملة التي تهدف إلى القضاء على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتعقب وضبط المخالفين ، وفق عمل وطني له أبعاد كبيرة جداً على الوطن وأمنه واقتصاده، مؤكداً أن الحملة ستسهم في حماية الحدود وأمن وسلامة الوطن وخلوه من المخالفين، مشيداً بالدور الكبير الذي يبذله رجال الأمن للحفاظ على أمنه ومكتسباته .

وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية استشعار الأمانة من قبل المسؤولين والمواطنين، وعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين أو التستر عليهم ، وأن يكون الجميع غيور على وطنه وحمايته، واستشعار الأمن ، والتفاعل مع الحملة لتخرج لنا نتائج إيجابية، حاثاً جميع القطاعات والهيئات الحكومية والأهلية بالتعاون مع القطاعات الأمنية لنجاح الحملة والقضاء على المخالفين ، وأن يكونوا عوناً للحملة لتحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير منطقة القصيم ، رئيس فريق العمل باللجنة الإشرافية العليا للحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود اللواء جمعان بن أحمد الغامدي وأعضاء الفريق الذين يزورون المنطقة حالياً بحضور مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر محمد الطالب ومدير جوازات المنطقة اللواء محمد ناصر السبيعي ومدير إدارة توقيف الوافدين بالمنطقة اللواء فهد عبدالله النعيم ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والعسكرية بالمنطقة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز .