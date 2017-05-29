أمير القصيم : مركز (اعتدال) مرحلة متطورة في محاربة التطرف

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بريدة- البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في تصريح صحفي لسموه، بتدشين المركز العالمي لمكافحة التطرف “اعتدال”، الذي يعدّ إيذاناً ببدء مرحلة جديدة ومتقدمة في محاربة الفكر المتطرف, ويؤسس فعلياً ويؤطر مزيداً من تعزيز الفكر السليم للتعايش والتسامح بين الشعوب المحبة للسلام.

وقال سموه : هذا بلا شك يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على ترسيخ أسس السلام وثقافة الوسطية، وروح الوئام بين الشعوب الشقيقة والصديقة، ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وينم عن رؤية صادقة وقيادة حكيمة للعمل لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية. ونوّه بريادة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد سموه أن المملكة وقفت موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، فحاربته محلياً وشجبته، وأدانته عالمياً، وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ في مواجهة العمليات الإرهابية من خلال النجاحات الأمنية المتلاحقة التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية المختلفة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للقضاء على الإرهاب، إلى جانب تجنيدها جميع أجهزتها لحماية المجتمع من خطر هذه الآفة الدخيلة على مجتمعنا المسلم.

منوهاً سموه بما قامت به المملكة من إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يهدف إلى “محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مذهبها وتسميتها تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، ويضم ما يقارب 35 دولة إسلامية.

وبين سمو الأمير فيصل بن مشعل ، أن أهمية إنشاء مركز – اعتدال- تأتي بأنها المرة الأولى التي تجمع دول العالم صفاً واحداً وبشكل جاد لمواجهة خطر التطرف، لما يشكله من تهديد للمجتمعات وتعريضها للخطر، وبالتالي فإنه من الواجب أن نحارب معاً في سبيل أن ننتصر ونحمي الناس من خطر الإرهاب والتطرف.

وأضاف سموه: لقد تبنت المملكة استراتيجية وقائية وعلاجية معاً في معالجة مشكلة الإرهاب، تقوم على حقيقة أن خطط محاربة التطرف لن تنجح إذا ما اقتصر الأمر على المواجهة الأمنية، فتطوير المؤسسات والتكتيكات الأمنية ورفع قدرات رجال الأمن، كفيل بمنع عمليات التخريب وتوجيه ضربات استباقية إلى الإرهابيين، وتحفظ أمن الوطن والمواطنين، لكن معالجة المشكلة من جذورها تقتضي تبني خطط منهجية واقتصادية وتعليمية، وخوض معركة لتصحيح المفاهيم وبيان خطر الغلو وبناء شخصية مجتمعية إسلامية متوازنة واعية تلغي مبررات وجوده وأطلق على هذه الاستراتيجية «أسلوب المناصحة» وتم تأسيس مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة الذي أثبت نجاحه، وهذا يؤكد جدية المملكة العربية السعودية في مكافحة الإرهاب.