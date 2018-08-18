أمير القصيم :  مهرجان عنيزة للتمور نجح بفضل مؤسسية الأداء  

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , حفل اليوم الذهبي لمهرجان عنيزة للتمور في المدينة الغذائية بمحافظة عنيزة والمقام تحت شعار جاذبية عنيزة , بتنظيم من الغرفة التجارية بالمحافظة بالتعاون مع بلدية محافظة عنيزة , بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم , ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم , وأمين المنطقة بالإنابة المهندس عبدالعزيز المهوس , ورئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبدالعزيز البسام , ومدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح , وعدد من المسؤولين والمزارعين وتجار التمور .

حيث اطلع سموه فور وصولة على الحركة الإقتصادية وساحة البيع والشراء ومعروضات التمور في العربات الذكية التي تمتاز بمرونتها , بالإضافة إلى التقائه بعدد من الباعة وتجار التمور والدلالين , وأطلع سموه على مبادرة “كيف الرجال” والتي تعني بتجهيز وجبة الإفطار والضيافة للزوار , تلا ذلك توجه سموه للاطلاع على ميناء التمور في المهرجان والذي يتم تصدير التمور من خلاله إلى كافة أنحاء المملكة , إثر ذلك توجه سموه للصالة الرئيسية وشاهد عدد من مشاركة الجهات الحكومية والتي تشمل هيئة تنمية الصادرات السعودية ومركز ريادة الأعمال وجامعة الملك سعود ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والبريد السعودي والطيران المدني وغيرها من الجهات المرتبطة بالحركة الاقتصادية لمنتج التمور .

عقب ذلك توجه سموه لمقر الحفل المعد بهذه المناسبة , حيث عزف السلام الملكي فور وصوله , تلا ذلك تلاوة آيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة محمد الموسى الذي أكد لسموه أن الغرفة التجارية بالمحافظة قامت بالعديد من الدراسات مع شركاء النجاح لتطوير أداء المهرجان من خلال العديد من ورش العمل المقامة خلال الأشهر الماضية وانعكست إيجابياً على مرحلة تصدير هذا المنتج الوطني وتسويقه , مضيفاً إلى أن الغرفة ركزت على هدف التوطين والمقدم بشكل متكافئ للشباب والفتيات وارتسمت من خلال توفير عدد من الوظائف والدورات المرتبطة بأهمية التصدير والمتوافقة مع رؤية المملكة 2030 , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وتوجيهاته التي هي احد الهمم الداعمة وانعكس إثرها على الغرفة عبر الثقة الممنوحة لها بتشغيل المدينة الغذائية بالمحافظة .

وتوالت فقرات الحفل بعد ذلك حيث قدم عرضاً مرئياً بعنوان جاذبية عنيزة , بعد ذلك قدم عرض مرئي يحكي قصة المهرجان ويرصد انطباعات الزوار من داخل وخارج المملكة , تلا ذلك دشن سموه السجل الزراعي الأول بجهود بلدية محافظة عنيزة , واشتمل الحفل عرضاً مرئياً عن السجل التجاري وتفاصيل الخطوات الأولى لإنجازه , بعد ذلك شهد سموه توقيع اتفاقية تعاون مشتركة بين الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة وبنك التنمية الاجتماعية . تلا ذلك دشن سموه هدية محافظة عنيزة وأهلها من التمور لأبطال الحد الجنوبي من جنودنا البواسل كما أطلع على مشاركة الأسر المنتجة والتي سيخصص لها فعاليات مستقلة في حاط حركان .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن مهرجانات التمور أصبحت علامة بارزة على جبين الوطن من خلال تميز هذه المنطقة بها , مباركاً للجميع هذا التميز في التنظيم والتناغم بين كافة الجهات والمسؤولين والذي عكس نجاحاً في التنفيذ والأداء لدى جميع القطاعات وأصبح مصدر فخر للجميع , مؤكداً على أن تحقيق النجاح في كل شيء يتم عندما يخطط له بشكل مؤسسي وليس موسمي وسر نجاح أي محفل هو التهيئة له عبر الإستعداد المبكر , مشيراً إلى أن مهرجانات التمور في المنطقة لها الأولولية على جميع مهرجانات المنطقة كونها تستعرض منتجاً وطنياً استراتيجياً إقتصادياً ويحتاج منا بذل المزيد من الجهود لنصل إلى مرحلة التفوق والنجاح , مؤكداً على أن لدينا الكثرة من الإنتاج ومن الضروري الوصول إلى مرحلة التميز في التوزيع والتسويق والتشغيل المستدام , مباركاً للجميع في مهرجان عنيزة للتمور هذا التميز والأعداد الكبيرة التي يتم رؤيتها في المهرجان والذي يعكس فرحة وإيجابية عالية , مشيداً بما رآه من تشغيل الأيادي المهنية الوطنية سواء من الشباب او الفتيات من خلال فتح الفرص العديدة لهم عبر المعارض المتنوعة والأسر المنتجة , مؤكداً على ان ذلك هدفاً استراتيجياً مهماً تسعى إليه إمارة المنطقة عبر برنامج التوطين ويرسم فرحة عالية عندما نرى ونسمع بالأعداد الكبيرة من الأيادي المهنية والعاملة والمبتكرة تعمل في مثل تلك المهرجانات , مشيراً إلى أن الشباب والفتيات هم الرهان الذي تراهن عليه القيادة ـ أيدها الله ـ نحو تحقيق النجاح له وتقديم كل بناء عبر الإدارة والأداء في مثل هذه المحافل والكرنفالات المتنوعة .

ودعا سمو أمير منطقة القصيم الجميع إلى ضرورة اجتماع جميع مصالح هذه المنطقة وتكوين شركة لتشغيل المهرجانات المتنوعة بالمنطقة والتي تحظى بها , مؤكداً على فرع هيئة السياحة والتراث بالمنطقة ومشغلي المهرجانات بالمنطقة إلى أن إنشاء شركة لتشغيل المهرجانات يعكس عملاً مهنياً ومتميزاً وحرفياً ويعزز من مرتكزات المنطقة السياحية والإقتصادية , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بهذا النجاح الذي يسر ويفتخر به الجميع , داعياً للجميع كل التوفيق والرعاية تحت ظل قيادة هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ

بعد ذلك كرم سمو أمير منطقة القصيم الجهات الحكومية المشاركة والرعاة والداعمين وشركاء النجاح لمهرجان عنيزة للتمور .