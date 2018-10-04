أمير القصيم يدشن المرحلة الأولى لمركز المعلومات

بريدة – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس المرحلة الأولى في مركز المعلومات بمجلس منطقة القصيم لرصد ومتابعة وتحديث جميع المؤشرات والإحصائيات والمعلومات لدى كافة القطاعات بالمنطقة.

وأوضح سموه أن الهدف من إيجاد المركز ليكون المرجع الإحصائي الأكثر تميزاً وابتكاراً لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في المنطقة، وتقديم منتجات وخدمات إحصائية محدثة ذات قيمة مضافة تتميز بالدقة والشمولية والمصداقية، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية لدعم اتخاذ القرار، وتوفير أفضل حلول الأعمال التي تلائم التطور السريع،

وجمع وتنظيم المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والإدارية، وإتاحتها للمستفيدين على شكل إحصائيات ومؤشرات، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات متطورة ومحدثة باستمرار، وتحليل الإحصائيات والنتائج وكتابة التقارير العلمية عن أوضاع مختلف القطاعات بالمنطقة، وتوفير المعلومات لتساهم في عملية صنع القرار للجهات التنظيمية والمستثمرين، وتقديم أوسع دائرة من خدمات المعلومات للباحثين والمخططين وغيرهم.

ونوه سموه بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود – حفظه الله – وعلى ما تلقاه إمارة المنطقة، من دعمٍ واهتمام لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لتطوير بيئة العمل، مشيرا إلى أن المركز سيقدم خدمات فريدة لمنظومات تقنية المعلومات المتقدمة والمتخصصة في رصد المؤشرات والإحصائيات لكافة القطاعات الحكومية، مما يسهم في تعزيز أعمال تلك القطاعات الحيوية والاستراتيجية بطريقة احترافية متخصصة تدار وتنفذ بواسطة كوادر سعودية.

كما عبّر سموه عن سعادته بأن يرى مثل هذا الصرح التقني يدار فيه العمل بواسطة كوادر سعودية متمكنة مستخدمين أحدث ما وصلت إليه التطبيقات وتقنية المعلومات، لدعم مثل هذه المبادرات التي تقدمها إمارة المنطقة لتسهم بصورة إيجابية في تحقيق التطلعات، مؤكداً أن إيجاد المركز ما هو إلا ترجمة حقيقة لرؤية إمارة المنطقة الاستراتيجية في إيجاد مبادرات وطنية وتقنية عالية ومتخصصة في تقديم الخدمات التقنية والمعلومات المتطورة، ليسير وفق ما خطط له من تطور تقني ومواكباً لرؤية المملكة 2030, لينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء والتميز في العمل التقني في الخدمات الذكية المقدمة.