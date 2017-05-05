أمير القصيم يدشن المركز السعودي لزراعة الأعضاء

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بريدة – البلاد

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء بالمنطقة ، ومشروع تطوير قسم العمليات بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.

ألقى سموه كلمة بهذه المناسبة حمد الله فيها على ما تفضل به على هذه البلاد من نعم كثيرة ، وما توليه حكومتنا الرشيدة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – من متابعة وتطوير للمشاريع الصحية في عموم مناطق المملكة ،

وما تحظى به هذه المنطقة من هذا الدعم والتطوير للمنشآت والمرافق الصحية ، منوهاً سموه بجهود ومتابعة كل ما من شأنه تطوير للخدمات الصحية المقدمة في منطقة القصيم من قبل مدير صحة المنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي.

وقال: إن الوطن للجميع ، وخدمة كل ابناء الوطن وكل المسلمين شرف عظيم لنا في هذه المنطقة من خلال هذا المركز أو غيره ، إذ أن الخدمة الصحية خدمة إنسانية ومرتبطه بحياة الانسان ، وفيها احتساب لله جل وعلا ، سائلاً الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يكون فيها سبب لحياة إنسان.