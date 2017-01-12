أمير القصيم يرعى افتتاح منتدى أندية الظل

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عنيزة – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، حفل افتتاح منتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول ، الذي ينظمه النادي العربي بمحافظة عنيزة وذلك بمقر النادي .

وفور وصول سموه لمقر النادي تجول في المعرض المصاحب للمنتدى الذي كان بمشاركة العديد من الأندية الرياضية من مختلف مناطق المملكة ، وعدد من الجمعيات.

ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لرئيس نادي العربي عبدالعزيز بن محمد الدرع، بيّن فيها سعيهم خلال هذا المنتدى لتحقيق أهداف تدعم أندية الظل، لتكون متواجدة بين الأندية الكبيرة ، متأملاً أن تشكل توصيات هذا المنتدى قاعدة صلبة لبناء أندية الظل وتحقيق طموحاتها ، مشيراً إلى أن هذا المنتدى سيفتح طريق الاستثمار في هذه الأندية، وسينقل التجارب العالمية الناجحة لتطوير أندية الظل.

إثر ذلك قُدم عرض مرئي بعنوان “عربي عنيزة حاضر زاهر ومستقبل مشرق”.

بعدها شكر صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مستشار سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة، في كلمته النادي العربي على إقامة هذا المنتدى، الذي يتواكب مع خطط هيئة الرياضة، والذي يكتسب أهمية في محاوره المختلقة على جلب الاستثمارات وزيادة المستثمرين في مثل هذه الأندية ، وخدمة القطاع الشبابي والرياضي بالمملكة.

وأكد سموه سعي الهيئة العامة للرياضة المتواصل في رفع المداخيل والموارد لأندية الظل ، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، شاكراً سمو أمير منطقة القصيم على الحضور والرعاية ، واصلاً شكره للمسؤولين في النادي العربي على نجاح هذا المنتدى.

عقب ذلك ألقى ضيف المنتدى الشيخ جمعة الماجد كلمة، قدم فيها شكره باسمه وباسم شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــــ على مايقوم به من جهود عظيمة لحفظ الأمن في دول الخليج كافة .

كما ألقى سمو أمير منطقة القصيم في هذه المناسبة كلمة، عبر فيها عن شكره للنادي العربي على تنظيمه لمنتدى أندية الظل بين الواقع والمأمول ، مبدياً فخره بهذه المنطقة وتنافس الأندية الرياضية فيها للخروج من احتكار المجال الرياضي في الأندية للمجالات الوطنية والثقافية التي تخدم الوطن، مثل مايقوم به نادي العربي لإقامة هذا المنتدى ، والمشاركة الوطنية التي قام بها نادي التقدم بالمذنب قبل أيام ،

مؤكداً حاجة الجميع لمثل هذا المنتدى الذي يحقق طموح وتطلعات خادم الحرمين الشريفين ، للبحث فيما يفيد الاستثمار للاستفادة منها مثل هذه الأندية ، مرحباً بسمو الأمير فهد بن جلوي ، وضيف المنتدى من دولة الإمارات الشقيقة الشيخ جمعة الماجد.

كما بارك سموه توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين النادي العربي، وإدارة التعليم بعنيزة التي وقعها مدير إدارة تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح من جانب تعليم عنيزة ، ورئيس مجلس إدارة النادي العربي بعنيزة عبدالعزيز بن محمد الدرع من جانب النادي، والتي تهدف لتحقيق التعاون والشراكة بين الطرفين ، وتحقيقاً للتحول الوطني 2020 ، وخدمة الطلاب والطالبات في تعليم عنيزة من عدة جوانب.

عقب ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز درعاً تذكارياً للشيخ جمعة الماجد المقدم من النادي العربي ، كما كرم سموه شركاء النجاح في المنتدى.

حضر الاحتفال وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ووكيل إمارة القصيم المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم ، ومدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم عبدالعزيز السناني.