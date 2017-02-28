أمير القصيم يستقبل مدير إدارة المطبوعات

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بريدة -البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة أمس الأول مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف محمد بن عبدالرحمن القصير.

وقد رحب سمو أمير منطقة القصيم به، متمنياً له التوفيق في مجال عمله، وحثه على بذل المزيد في خدمة الثقافة والكتاب والمثقفين في المنطقة.

وعبر مدير إدارة المطبوعات بمنطقة القصيم المكلف عن شكره لسمو الأمير فيصل بن مشعل على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه النيرة، سائلاً الله أن يكون عند حسن ظن الجميع، وأن يقدم كل ما من شأنه خدمة الثقافة والمثقفين من أهالي منطقة القصيم.