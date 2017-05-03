أمير القصيم يستقبل نائبه

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بريدة- واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في الصالة الملكية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالمنطقة , صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز الذي وصل للمنطقة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لأمير منطقة القصيم .

ورحب أمير المنطقة بنائبه , داعياً الله العلي القدير له التوفيق والسداد بما كلف به من مسؤولية عظيمة خدمة للوطن والمواطن , وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة .

من جهته عبر سمو نائب أمير منطقة القصيم عن بالغ شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم , سائلاً الله عز وجل أن يكون خير عون لسمو أمير المنطقة في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وقد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم في مجلس الاستقبال بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة منسوبي إمارة المنطقة , الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة تعيينه نائباً لأمير المنطقة .