أمير القصيم يشدد على تحصين الناشئة من الغزو الفكري

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البكيرية – البلاد

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عن إطلاق أسماء رجال الأعمال الداعمين لجوائز التفوق العلمي على مرافق المنشآت التعليمية بالمنطقة، عرفاناً بما قدموه لقطاع التعليم من خلال دعم جوائز التفوق العلمي، واصفاً إياهم بأنهم رجال التفوق الوطني.

جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس، حفل جائزة الشيخ محمد العلي السويلم للتفوق العلمي، الذي أقامته إدارة التعليم بمحافظة البكيرية لتكريم 117 من أبنائها المتفوقين، وذلك في مركز الملك عبدالله الحضاري بالمحافظة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم، على أن مسيرة التعليم تسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع، لما تلقاه من دعم سخي من الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، وما تبذله وزارة التعليم من جهود لتطوير المسيرة التعليمية وتحقيق الأمان الاجتماعي للطلاب والطالبات،

مشيداً بالنهضة والتطوير المستمر في مسيرة التعليم، وبالجهود التي يضطلع بها معلمو ومعلمات التعليم وكوادرها الإدارية ، معبراً عن شكره وتقديره لما حققه قطاع التعليم بالمنطقة من إنجازات عززت من تفوقه في الأداء التعليمي ومخرجاته.

ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل ، بمسيرة التعليم في المملكة التي تبوأت مكانة مرموقة وفق أعلى المعايير التعليمية، مفيداً أنها ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى إلى بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والثقافة والمعرفة, مثنياً بما شاهده خلال الحفل من فقرات متميزة تدعو للفخر والاعتزاز بحفل وطني تعليمي مهني على مستوى عالٍ،

لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذا المنهج التعليمي المتميز بالحس الوطني والأمني يعزز مفهوم تحقيق الأمن الاجتماعي والوطني للحفاظ على أمن المجتمع ومكتسباته ، مشيداً بمبادرة التعليم بتخصيص رقم خاص لحماية الطفل من العنف والإيذاء.

وقال سموه نتطلع أن يكون للمعلمين والمعلمات دور أساسي ومرتكز وطني في محاربة الإرهاب والفكر الضال وسلوكياته والأفكار الهدامة ، وصيانة وتحصين عقول الناشئة من الغزو الفكري ، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، التي تعد اليوم الأكثر تأثيراً بين أوساط الشباب .

وهنأ سمو أمير المنطقة أبناءه المتفوقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح، داعياً إياهم أن يضعوا هذا الوطن نصب أعينهم ويتفانوا في سبيله وأن يعملوا من أجله بجد واجتهاد، حتى يظل شامخاً بين الأمم قوياً بسواعدهم الفتية وعقولهم المستنيرة.

من جانبه أشار مدير إدارة التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد الراجح، إلى أن التعليم والصحة هما المقياس الحضاري والمعيار الأساسي لتقدم كل أمة، وسبب لكل نهضة وتطور وبناء ، مفيداً أن رؤية المملكة 2030 جاءت متواكبة ومتوازية ومتوازنة مع هذا المنظور ، إذ عززت هذا المفهوم من خلال استقرائها لمستقبل الجيل ، وتخصيص التعليم واعتمادها على الكيف والمخرج لا الكم والعدد ، مهنئاً الطلاب على تفوقهم في دراستهم وتميزهم الذي جاء بالجد والمثابرة .

بعد ذلك ، ألقيت كلمة المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب عبدالله الجربوع ، قدموا فيها شكرهم والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الحفل ومشاركتهم فرحتهم.