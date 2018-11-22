أمير القصيم يشيد بجهود الجوازات

بريدة- واس

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود الجوازات لخدمة المواطنين والمقيمين, منوهاً بحسهم الأمني العالي وعدهم سداً منيعاً للوطن والجميع يفخر بهم وبإنجازهم.

جاء ذلك خلال استقباله امس، مدير جوازات المنطقة اللواء مساعد الرومي، يرافقه عدداً من مديري الإدارات الذين قدموا للسلام على سموه، وتسليمه التقرير السنوي الإحصائي لجهود جوازات منطقة القصيم والإدارات التابعة لها لعام 1439هـ، الذي يوضح ارتفاع عدد الإجراءات عبر الخدمات الإلكترونية حيث تجاوزت 1150000 إجراء لشؤون الوافدين وسفر السعوديين، والمسافرين من خلال مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم،

شاملة أيضاً مكاتب خدمات المديرية الموزعة في بعض المحافظات .وعبر سموه عن شكره لمدير جوازات المنطقة ولمنسوبيها لافتاً إلى أن تلك الجهود تنعكس من كفاءات مهنية تتعامل مع التقنية الحديثة باحترافية وأصبحت مضرب مثل في تقدم هذه البلاد المباركة التي تحرص القيادة ـ أيدها الله ـ على النهوض بها عبر التطوير المستمر وتعزيز الجوانب التقنية داخل مؤسسات الوطن كافة وسرعة في الأداء وجودة في العمل,

مشيراً سموه إلى أن العمل على خدمة المواطن والمقيم عمل رائد وأن الجهود التي يقدمها منسوبي الجوازات تعكس ثقافة أبناء الوطن الأوفياء, مشيداً سموه بالتقرير المقدم والتعامل الإيجابي للخدمات المقدمة، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.