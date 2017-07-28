أمير القصيم يشيد بمحتوى فعالية (آرت سكوير)

بريدة- البلاد

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بما احتوته فعالية آرت سكوير ، من برامج متميزة تعود بالنفع والفائدة على شباب وفتيات المنطقة والمشاركين من مختلف مناطق المملكة ، وما تضمنته من مجسمات ورسوم كاريكاتيرية ولوحات مختلفة تجسد مختلف أنواع الفنون التشكيلية بشكل عام ، مشيداً بالمستوى الرائع للفعالية وفكرتها التي تسهم في نشر الفن التشكيلي بكافة أشكاله وإثراء الحركة التشكيلية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , مدير جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة عبدالله الزيد ، وعضو الجمعية والمشرف على فعالية آرت سكوير بالقصيم سلمان الضباح ، والمدير التنفيذي للفعالية أحمد الصقري ، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه التقرير الختامي للفعالية ، التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون ومجموعة بارتي ، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم ، مؤخراً في حديقة الملك خالد الحضارية.

ودعا سموه جمعية الثقافة والفنون إلى مضاعفة الجهود وإيجاد فعاليات متنوعة وفق اختصاصاتها تسهم في إبراز مواهب وإبداعات الشباب بالمنطقة ، وتعزز من الحركة الثقافية وترفع الوعي بأهميتها ومجالاتها المتنوعة وتمكن الشباب لاكتساب المهارات وتطوير المواهب المختلفة ، مثمناً دور أمانة المنطقة وتفاعلها الدائم مع كافة المناشط ، ومساهمتها الفعالة في إنجاح هذه الفعالية ، ومشيداً بدعم رجال الأعمال والمؤسسات وحسهم الوطني في هذا الاتجاه.

حضر اللقاء أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي ، والجهات المشاركة والراعية للفعالية.