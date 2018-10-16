أمير القصيم يشيد بمهرجان واحة المانعية للشباب

بريدة – البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة أمس بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ومدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة إبراهيم المشيقح ،محافظ المذنب رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة سليمان التويجري, يرافقه نائب رئيس اللجنة رئيس البلدية بالمحافظة المهندس عبداللطيف الخطيب , وعدد من أعضاء اللجنة ، الذين قدمو للسلام على سموه وتسليمه التقرير الختامي لمهرجان واحة المانعية السياحية للشباب.

وتسلم سموه التقرير الختامي للمهرجان, مستمعاً سموه لشرحٍ مفصل من قبل نائب رئيس لجنة التنمية السياحية رئيس بلدية المحافظة المهندس عبداللطيف الخطيب عن الجهود التي بذلت لإقامته.

وأشاد سموه بالمهرجان مبيناً أنه كرنفال عالمي لما اشتمل من مشاركات خارجية، انعكس ذلك على الجهود المبذولة لاحتواء وضم أكبر تجمع شبابي بالمنطقة مؤكداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود لإقامة النسخة القادمة كون وجود مثل هذ الكرنفال ونجاحه ينعكس بالإيجاب على سياحة المنطقة الشتوية بشكل عام .

وأشار سموه إلى أن محافظة المذنب تمتلك العديد من الإمكانيات السياحية والتي تعد واجهة للمنطقة من خلالها ، متمنياً التوفيق للجميع لمواكبة تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم.