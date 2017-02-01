أمير القصيم يطلع على فعاليات (ربيع بريدة 38)

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بريدة – البلاد

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مناشط وفعاليات وبرامج مهرجان ربيع بريدة 38 ، المقام في متنزه القصيم الوطني بالطرفية ، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم .

وفور وصول سموه اطلع على موقع فعاليات مكتب هيئة الرياضة بالقصيم الموجهة للشباب على طريق الأسياح ، وعلى بطولة ساند دراق بمشاركة عدد من أبطال الخليج ، كما زار سموه مقر مشاركة مكتب هيئة الرياضة ، ومقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعد ذلك زار سموه فعاليات السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع ، كما شاهد سموه عروض مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، واطلع على مشاركة الجهات الحكومية ، ومنتجات الأسر المنتجة والحرفيين ، كما اطلع على المستشفى الميداني للقوات العسكرية بالقصيم .

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بالقرآن الكريم، ثم اطلع سموه والحضور على عرضاً مرئياً لأنشطة المهرجان ، كما كرم سموه الرعاة والمشاركين بفعاليات المهرجان .

عقب ذلك أدلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، بتصريح صحفي أشاد فيه بمثل هذه المهرجانات الهادفة والمتميزة والتي تعود بالمنفعة للوطن والمواطن .

وقال : أنا فخور كل الافتخار والاعتزاز بهذا النجاح الذي حظي به مهرجان ربيع بريدة 38 ، وما هذه الأعداد والجموع الغفيرة التي رأيناها هذا اليوم إلا دليل وإثبات على نجاح وتميز مهرجان ربيع بريدة ، وترجمة لتوجهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – لتأكيد وتفعيل دور السياحة في عموم مناطق المملكة ، ولعل منطقة القصيم لها النصيب الأوفر في السياحة الشتوية”.

وأشاد سموه بفرص العمل التي أوجدها المهرجان للشباب والشابات ، ووصلت لأكثر من 1000 وظيفة مؤقتة ، وإيجاد مخرجات مجزية ومثالية للأسر المنتجة ، وتهيأت أماكن للترفية والتسلية والتسوق للأسر من داخل المنطقة وخارجها، منوها بالدور البارز والمثالي لأمانة منطقة القصيم لإعداد مثل هذه المهرجانات التي تلامس شرائح المجتمع المتعددة .

وأثنى أمير منطقة القصيم على جهود القطاعات الحكومية المشاركة بفعاليات المهرجان ، لافتاً النظر إلى أن منطقة القصيم تحظى بفريق عمل متكامل من جميع القطاعات الحكومية لإنجاح أي فعالية تلامس المجتمع .