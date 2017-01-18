أمير القصيم يفتتح اليوم مشاريع صحية بـ 172 مليون ريال

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بريدة – البلاد

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم , خمسة مشاريع صحية، تتجاوز تكلفتها الإجمالية 172 مليون ريال.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي, أن المنطقة حظيت بمشروعات صحية نوعية، ستكون إضافة لمنظومة البرامج الصحية بمستشفيات القصيم،

حيث سيفتتح سمو أمير منطقة القصيم مشروع العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، البالغة تكلفته الإجمالية 49 مليون ريال، يضم ٢٧ سريراً،

حيث سيسهم في تخفيف العبء على العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، وتخفيف نسب الإحالة، مشيراً إلى أنه سيتم ربط العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي للاستشارات الطبية والمتابعة لتقديم العناية الفائقة للمرضى.