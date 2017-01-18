أمير القصيم يفتتح مشروعات صحية بالمنطقة

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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومدير عام مديرية الشوؤن الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي.

مشروع العناية المركزة لمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة .

والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 49.181.126 ريالا ، الذي يتكون من ٢٧ سريراً بقسم العناية المركزة وسيسهم في تخفيف العبء على العناية المركزة بمستشفيات المنطقة.

وتقليل مدة انتظار المرضى في أقسام الطوارئ للحصول على سرير للعناية المركزة.

وتخفيف نسب الإحالة وتم ربطها بمستشفى الملك فيصل التخصصي للاستشارات.

واستمع لشرح مفصل عنها من قبل مدير المستشفى عبدالعزيز الفوزان.

كما افتتح سموه بحضور وزير الصحة توسعة الحضانة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 79.618.197 ريالا .

وافتتاح توسعة عناية القلب بالمستشفى ، بتكلفة 13.975.104 ريالا.

وافتتح سموه بحضور الربيعة، مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة الذي يُعد صرحاً طبياً متميزا .

بعد أن تكفلت مؤسسة محمد وعبدالله أبناء ابراهيم السبيعي الخيرية ببناء المستشفى ، بتكلفة 41.500.000 .

حيث سيخدم منطقة القصيم وما يجاورها ، وقد روعي في تصميم المستشفى وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة على مساحة 5000م2.

ويتكوّن المستشفى من طابقين ويضم 100 سرير طبي للرجال والنساء وغرفاً طبية كغرف العمليات.

وغرفاً خدمية إضافة إلى غرف الانتظار، ويتكون المستشفى أيضاً من صالة رياضية متكاملة للترفيه عن المستفيدين.

وقال سموه عقب الجولة التفقدية للمشروعات :

” نحتفل اليوم بافتتاح مشاريع صحية مهمة في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة.

التي تؤكد اهتمام القيادة الرشيدة رعاها الله بالشأن الصحي في البلاد”.

منوهاً بدور معالي وزير الصحة واهتمامه بالتنمية الصحية في جميع أرجاء البلاد، وجهود أبناء الوطن من الخيرين.

مثل مؤسسة السبيعي لدعم مستشفى الشفاء، وإعادة تأهيله بمبالغ كبيرة، حتى أصبح من المستشفيات المتميزة بالنقاهة بالمنطقة.

وأضاف سموه :” إن بلادنا حماها الله بدأت ببناء الإنسان قبل البنيان منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -.

إلى يومنا الحاضر، ولا تزال تقوم وتجتهد لبناء الإنسان السعودي الذي يبني البنيان “.

مستشهداً بالقطاع التعليمي الصحي الذي أسهم في تخريج الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات والمتخصصين بجميع المجالات الطبية، ما يجعلنا فخورين بهم أمام الجميع.

من جانبه شكر معالي وزير الصحة سمو أمير القصيم لمتابعته ودعمه لمشروعات الصحة التي يعد وضعها جيد بحمد الله.

مبيناً أن لدى منطقة القصيم 18 مستشفى، لافتاً النظر إلى توسعات كبيرة منتظرة، ومستشفيات تمتلك أحدث التقنيات.

مثل مستشفى الولادة ببريدة والحاضنات الجديدة فيه، وكذلك مركز الرعاية الفائقة للأطفال.

وافتتاح مستشفى الشفاء بسعة 120 سريرا ، مقدماً شكره لمؤسسة عبدالله ومحمد السبيعي على تبرعهم بتطوير وتوسعة المستشفى.

وحول تسجيل معاليه للإيجابيات والسلبيات في صحة المنطقة، قال:

” هناك فرص كبيرة للتطوير لتحسين مستوى الخدمة ومهتمين بالوزارة بتطوير الرعاية الاولية في الايام القادمة”.