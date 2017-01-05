أمير القصيم يكرم الكابتن رشيد البرية لتحقيقه المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة

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كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

الرئيس الفخري لنادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة بمكتبه بالامارة اليوم الكابتن رشيد بن سالم البرية.

بمناسبة حصوله على المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية.

التي أقيمت بدولة أسبانيا يوم الخميس 2 /3 / 1438هـ, بحضور رئيس مكتب الهيئة العامة للشباب والرياضة بالقصيم.

عبدالعزيز بن عبدالله السناني، ورئيس مجلس إدارة نادي القصيم لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور إبراهيم بن أحمد الضبيب, وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب سمو أمير القصيم بالكابتن البرية، مباركاً له حصوله المركز الثاني في البطولة الدولية للكاراتيه لذوي الإعاقة الحركية.

بصفته ممثلاً للمملكة في تلك البطولة، مشيداً سموه بالإنجاز الدولي الذي حققه الكابتن البرية.

متمنياً له دوام النجاح وتحقيق المراكز المتقدمة في جميع المحافل الدولة المقبلة.

من جهته أعرب الدكتور الضبيب، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم، على استقباله وتكريمه للكابتن بمناسبة تحقيقه المنجز الدولي.

مشيراً إلى أن ذلك يؤكد اهتمام سموه في كل ما يدعم الشباب والرياضة والرياضيين بالمنطقة, بالأخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.