أمير الكويت ورئيس الوزراء يستقبلان تركي بن محمد

الكويت-واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بحضور صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، بقصر السيف امس، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي. حضر الاستقبال معالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكوبت في قصر السيف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي .

حضر الاستقبال معالي وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح .