أمير الكويت وولي العهد يهنئان خادم الحرمين

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الكويت -واس

هنأ صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد سموه بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة والمتينة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية ، معبرا عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة في عهده الميمون من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل فخر وإطراء الجميع. و

سأل سمو أمير دولة الكويت المولى جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء للمملكة العربية السعودية وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة المزيد من الرقي والنماء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

كما هنأ سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.

وأشاد سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من انجازات تنموية شاملة في عهده الميمون مبتهلاً إلى الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية ويحقق للمملكة كل الرقي والازدهار تحت قيادته الحكيمة.

كما هنأ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم.