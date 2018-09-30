أمير الكويت يستقبل ولي العهد ويقيم مأدبة عشاء تكريماً لسموه

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان مساء اليوم أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق لسموه بحضور سمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت .

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أقام سمو أمير دولة الكويت مأدبة عشاء تكريما لسمو ولي العهد .