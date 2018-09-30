الأولى

أمير الكويت يستقبل ولي العهد ويقيم مأدبة عشاء تكريماً لسموه

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time18 / محرم / 1440 هـ      30 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
استقبل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في قصر بيان مساء اليوم أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والوفد المرافق لسموه بحضور سمو ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت .

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة.

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أقام سمو أمير دولة الكويت مأدبة عشاء تكريما لسمو ولي العهد .

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *