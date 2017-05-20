العدد 21940 20 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أمير الكويت يصل الرياض

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أمير الكويت يصل الرياض
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وصل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان في استقبال سموه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، وسفير المملكة لدى الكويت عبدالعزيز بن إبراهيم الفايز وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر الجابر الصباح وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اللواء طيار ركن محمد بن علي العواجي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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التصنيف: محليات

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