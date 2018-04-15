أمير الكويت يصل المنطقة الشرقية للمشاركة في القمة العربية

وصل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المنطقة الشرقية اليوم (الأحد)، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29.

وكان في استقباله بمطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي المرافق لأمير دولة الكويت خلال الزيارة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والشيخ ثامر الجابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي، ومندوب عن المراسم الملكية.