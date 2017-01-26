أمير المدينة المنورة يؤكد على تنفيذ مشاريع ينبع

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المدينة المنورة – جازي الشريف

حظيت المشروعات البلدية بمحافظة ينبع بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ؛ إذ تقدر المشاريع الجاري تنفيذها، والمشاريع التي تحت الترسية بإجمالى ٣٨٤ مليون ريال لبلدية ينبع وبلدية ينبع النخل ، والتي تخدم تلك المشروعات الجديدة رفع كفاءة الخدمات البلدية ، حيث تتضمن مشاريع سفلتة الأحياء المختلفة والإنارة والأرصفة ، ومشاريع تهيئة مداخل المحافظة وإنشاء الحدائق العامة والساحات والميادين العامة، والمشاريع التجميلية بالإضافة إلى مشاريع التشجير إلى جانب مشروعات درء أخطار السيول، وتصريف مياه الأمطار واستكمال بقية المشروعات البلدية.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، على ضرورة تنفيذ المشاريع التنموية في محافظة ينبع ، وفق المحددات الزمنية المعتمدة لها، ورفع كفاءة الإنجاز في عملية التنفيذ ، لتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحسين و تطوير الخدمات.

ويأتي هذا الدعم لاستكمال تنفيذ المشاريع البلدية في ظل ما تحظى به منطقة المدينة المنورة من عوامل جذب للاستثمار السياحي، وتعزيز منظومة الاقتصاد الوطني، و بما يحقق رغبات الأهالي للارتقاء بمستوى منظومة الخدمات البلدية.