أمير المدينة المنورة يدشن المرحلة الأولى لتطوير طريق قباء

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المدينة المنورة – جازي الشريف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة ، أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق قباء، بامتداد أكثر من 600 متر، وتحويله إلى مسار آمن للمشاة .

ويتضمن المشروع التأهيلي للطريق الذي يُعد حلقة الربط بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، تحسين البنية التحتية للطريق بطريقة تحاكي التراث العمراني القديم للمدينة المنورة، بالإضافة إلى إضفاء بعض اللمسات الجمالية التي تواكب الطراز المعماري الحديث إلى جانب تخصيص ساحات عامة لإقامة الفعاليات وتهيئة مواقع أخرى للأسر المنتجة .

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أن فكرة مشروع تطوير طريق قباء تهدف إلى تطوير وتحسين المواقع الحيوية بالمدينة المنورة وإيجاد وجهات سياحية جاذبة وخلق مواقع صديقة للإنسان والبيئة،

مضيفاً أن مشروع تطوير طريق قباء يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التطويرية التي تعمل على تنفيذها هيئة تطوير المدينة المنورة لإبراز المواقع التي ارتبطت بأهالي وزوار المدينة المنورة وضمن خطة المشاريع التنموية والخدمية التي تشهدها المنطقة .

ويأتي تنفيذ مشروع تطوير قباء بعد اعتماد الدراسات والتصاميم اللازمة عقب سلسلة من ورش العمل واللجان المشكلة المختصة من إمارة منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير المدينة المنورة إضافة إلى أمانة المنطقة ومشاركة العديد من المختصين والمهتمين .