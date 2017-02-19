أمير المدينة المنورة يرعى اتفاقية (المنشآت الصغيرة) ونماء

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المدينة المنورة -جازي الشريف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة توقيع اتفاقية توثيق العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة.

وتهدف الاتفاقية لتوثيق العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين بما يخدم منظومة ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقع الاتفاقية محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان ، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للتنمية الاقتصادية بمؤسسة نماء المنورة يوسف بن عدنان رفّه.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكّلف لمؤسسة نماء المنورة المهندس مجاهد بن عبد العزيز قاري أنه سيتم تخصيص موقع لاحتضان مشاريع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في “دارة المنورة” مبيناً أنها ستكون أكبر منصة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بحيث تستطيع الهيئة تشغيل الموقع وفق رؤيتها وما تقتضيه مصلحة رواد الأعمال.

وأشار قاري إلى تفاهم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة نماء المنورة على تطوير بيئة ريادة الأعمال والدعم الخدمي الأمثل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة المدينة المنورة.

بدوره، أوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان، إن توقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم مع مؤسسة نماء المنورة يستهدف تقديم المزيد من الخدمات لرواد الأعمال وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والإبداع.