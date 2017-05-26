أمير المدينة المنورة يرعي حفل جائزة المدينة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ــ رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز الحفل الختامي للجائزة في دورتها الرابعة بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة طيبة.

بدأ الحفل الذي حضره صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة وعدد من اصحاب الفضيلة والمعالي، وكبار مسؤولي المنطقة من العسكريين والمدنين، وجمع من الحضور، بتلاوة آيات من القرآن الكريم ،ثم عرض فلم وثائقي عن مسيرة الجائزة على مدى أربع سنوات.

بعدها أُعلن عن الجهات الفائزة بجائزة الأداء الحكومي المتميز، التي تشتمل على خمس محاور على النحو التالي:

محور ( التميز في خدمة توظيف المرأة)

-المركز الأول:وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

-المركز الثاني: والإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة

– المركز الثالث: جامعة طيبة على.

محور الجائزة في (التميز في خدمة وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة):

المركز الأول :الإدارة العامة للجوزات بالمنطقة

المركز الثاني: فرع وزارة التجارة والاستثمار

المركز الثالث: من نصيب الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.

محور (التميز في تنفيذ المشاريع )

المركز الأول: من نصيب فرع الشركة السعودية للكهرباء بالمدينة المنورة.

المركز الثاني: حجب.

والثالث: حجب.

محور( التميز في تطبيقات أنظمة إدارة الجودة والتحسين المستمر):

المركز الأول: الجامعة الإسلامية

المركز الثاني: الإدارة العامة للتعليم

المركز الثالث : المديرية العامة للشرطة بالمنطقة.

محور ( التميز في تحقيق رضا المستفيدين)

المركز الأول: وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة.

المركز الثاني: فرع الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة.

المركز الثالث: فرع وزارة الحج والعمرة بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضح وكيل إمارة المنطقة المشرف العام على الجائزة الاستاذ وهيب السهلي ان ترشيح الجهات للجائزة تم وفق وسائل قياس أفضل الممارسات العالمية في الأداء الوظيفي.