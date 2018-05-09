أمير المدينة المنورة يفتتح المؤتمر الدولي لأنسنة المدن

المدينة المنورة- البلاد

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة المؤتمر الدولي الأول لأنسنة المدن، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، وجمع من المشاركين المحلين والدوليين، وعدد من المسؤولين، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن المنطقة تجاوزت الجانب النظري في الأنسنة ووصلت إلى مرحلة الواقع الملموس من خلال مشروعات ذات ملامح عمرانية واجتماعية وبيئة وثقافية تنفذها هيئة تطوير المدينة المنورة .

وقال سموه : إن لتطوير تلك المواقع بُعداً اقتصادياً واجتماعياً يمكن في إشراك أصحاب الأملاك الصغيرة في منظومة التنمية والتطوير وذلك باستثمارها بأشكال منفردة أو متضامنة ، و يتيح ذلك فرصاً عديدة للأعمال المتوسطة والصغيرة بما يُسهم في الاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المدينة المنورة .

ثم شاهد سموه وسمو نائبه وعدد من أصحاب السمو والمعالي والفضيلة وضيوف الحفل عرضاً مرئياً عن أنسنة المدن من منظور عالمي .

ثم ألقى الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي لافتاً إلى أن المؤتمر جاء بالتزامن مع الإعلان عن برنامج جودة الحياة كأحد برامج رؤية المملكة 2030 موضحاً أن الأمير فيصل بن سلمان جعل الأنسنة روحا تمثلت في برامج تطوير المدينة المنورة.

وقدم عرض مرئي سلّط من خلاله الضوء عن أنسنة المدينة المنورة بعنوان ” رؤية و طموح ” ثم ألقى مدير شبكة أبحاث مستقبل الأماكن العامة بأستكهولم والمدير التنفيذي لمؤسسة سوستايسس الدكتور مايكل ميهافي ، كلمة قال فيها : نعيش في وقت استثنائي، يعد بالتأكيد واحدا من التحديات غير المسبوقة ، إن علومنا وتقنياتنا ومنحنا الدراسية تجسد الثروات المتراكمة خلال قرون التقدم البشري ،

ومع ذلك فإن وقتنا هذا له قصوره أيضا ومخاطره والتزاماته. فنحن حتما نواجه ببطء تحدياً كبيراً وهو التحول عن النموذج الصناعي القديم للتنمية، نحو نموذج أكثر ديمومة للتنمية البشرية والثقافات البشرية ورفاهية الإنسان. في هذه اللحظة، نحن جميعًا نجاهد لفهم مسؤولياتنا الفردية والجماعية، والتصرف بناءً على هذا المفهوم.وكرم سمو أمير المنطقة في نهاية الحفل الرعاة و المشاركين في جلسات المؤتمر .