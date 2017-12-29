أمير المدينة المنورة يفتتح برج المراقبة البحرية بميناء ينبع

المدينة المنورة – واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، خلال زيارته التفقدية لمحافظة ينبع مشروع برج المراقبة البحرية بميناء ينبع التجاري بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، ومعالي وزير النقل نبيل العامودي، وقائد المنطقة لحرس الحدود اللواء بشير مفلح البلوي، ومحافظ ينبع مساعد السليم.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال هذه المناسبة أن ما يتمتع به ميناء ينبع التجاري من بنى تحتية، وتجهيزات خدمية لوجستية تجعله من الموانئ التجارية المهمة بالمملكة, مشدداً أهمية تحفيز القطاع الخاص من خلال وضع آلية تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من التعرف على ما يوفره الميناء من خدمات لوجستيه ، وفرص استثمارية تتلاءم مع تطلعات وأهداف الرؤية السديدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

من جانبه أوضح معالي وزير النقل نبيل العامودي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن الوزارة تسعى لإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء من خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء وتشغيل الموانئ بأسلوب تجاري ورؤية تنافسية.

وأشار العامودي إلى أن المشاريع بمينائي الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء ينبع التجاري التى قام خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بافتتاحها خلال زيارته للمنطقة قد احدثت نقلة نوعية في القدرة التشغيلية، والتنافسية تبلورت في ارتفاع معدلات المناولة واستقبال الأحجام الكبيرة من السفن الناقلة للبضائع.

كما اطلع سمو أمير المنطقة والحضور على عرض مرئي عن الميناء، وبرج المراقبة البحرية الذي يبلغ طول ارتفاعه” 98م ” حيث تم تزويده بأحدث أجهزة المراقبة والاتصال ” Lmo “.ويتميز بإطلالته على الرصيف السياحي لليخوت وقوارب النزهة الذي تم إنشاؤه مؤخراً ومن العلامات الإنشائية والسياحية لمدينة ينبع, بالإضافة إلى وقوعه بجوار المنطقة التاريخية لمدينة ينبع.

وفِي نفس السياق قام سمو أمير المنطقة بجولة تفقدية لميناء الملك فهد الصناعي بالهيئة الملكية بينبع حيث وضع حجر الأساس لمصنع مشروع الشركة السعودية لصناعة الأعلاف، ومشروع شركة المسيرة الدولية لصناعة النشا والجلوكوز.

وكرم سموه عددا من الشركات المميزة العاملة بميناء الملك فهد بينبع, مشيراً إلى دور هذه الشركات في استيعاب القوى العاملة الوطنية لا سيما في إيجاد فرص وظيفة لخريجي كلية ينبع الصناعية, مبيناً أن ذلك يعطي مؤشراً إيجابياً عن توافق سوق العمل مع مخرجات الكلية.

وفِي سياق متصل ، دشن الأمير فيصل بن سلمان نظام الرصد الآلي (ساهر) في محافظة ينبع، بحضور سمو نائب أمير المنطقة ومعالي وزير النقل، ومدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة العميد محمد بن عبدالله البسامي.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور بالمملكة البسامي أن الإدارة تواجه العديد من التحديات وأهمها أعداد الحوادث التي سجلت في عام 1438 أكثر من 8 آلاف وفاة، مؤكداً أن نظام الرصد الآلي “ساهر” ساهم في الحد من نسبة الحوادث بشكل ملحوظ، مبيناً في الوقت نفسه أن دور التوعية له دور رئيسي في بعض الممارسات الخاطئة أثناء القيادة.

كما أكد مدير مرور منطقة المدينة المنورة العقيد صلاح الجابري خلال العرض المرئي الذي قدمه أن هذه الخطوة تأتي للحد من الحوادث المرورية التي تمثل فيها السرعة عاملاً رئيسياً، مشيراً إلى أن هناك عدد من المعايير التي تم مراعاتها في توزيع أنظمة الرصد الآلي “ساهر” في محافظة ينبع, أهمها إحصائيات الحوادث والوفيات والإصابات، ومعدل ارتفاع المخالفات المؤثرة على السلامة المرورية، وكثافة حركة المركبات على شبكة الطرق.