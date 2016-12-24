أمير المدينة المنورة يفتتح معرض ( محمد رسول الله )

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المدينة المنورة – جازي الشريف

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معرض “محمد رسول الله” بحلته الجديدة ، الذي ينظمه مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة .

واطلع سموه خلال الافتتاح على محتويات المعرض الذي يضم مجموعة كبيرة من اللوحات التوضيحية عن المصطفى -عليه الصلاة والسلام- من حيث؛ ولادته ونسبه الشريف وبعثته وسيرته العطرة وحكمته وسماحته وهجرته .

و يحتوى المعرض على مجسمات عن بناء المسجد النبوي الشريف، ومنزله عليه الصلاة والسلام، وحجراته ومجسم لجغرافية المدينة النبوية، وأفلام وثائقية تتحدث عن جوانب من حياته ، وعلاقته مع أهل بيته وعدد أبنائه وبناته، وغزوات النبي القائد، وأبرز صفاته في حزمه ولينه .

مما يذكر أن المعرض الذي يقع مقره في الجهة الغربية من المسجد النبوي الشريف، و يفتح أبوابه للزوار مجاناً طوال العام من الثامنه صباحاً وحتى آذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى الساعة التاسعة مساءً.