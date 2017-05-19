أمير المدينة المنورة يكرم حفظة كتاب الله
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المدينة المنورة -جازي الشريف
كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب الفائزين والفائزات بمسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ” أيده الله ” لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره في دورتها التاسعة عشرة.
وهنأ سمو أمير المنطقة الطلاب الفائزين على حفظهم لكتاب الله وأوصاهم بالعمل بما حفظوه ليصبح واقعاً في حياتهم يعبر عما رسّخه القرآن الكريم من قيم جميلة في نفوسهم.
الوسوم:المدينة المنورة
التصنيف: محليات
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