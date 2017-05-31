أمير المدينة المنورة يكرم 104 حافظين للقرآن الكريم بالمنطقة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في رحاب المسجد النبوي الشريف مساء أمس (104) حافظين للقرآن الكريم من طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة .

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة الطلاب المكرمين على حفظ القرآن الكريم ، لافتاً انتباههم إلى عظم المسؤولية الملقاة عليهم كقدوات حسنة شرفها الله بحفظ كتابه العظيم حاثاً إياهم على اتباع نهجه القويم وجعله أسلوب حياة لهم، وواقعاً ملموساً يتمثلونه.

وعبر سموه عن سعادته بتكريم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من حفظة كتاب الله مثمناً ما قدموه من تحدٍ ومثابرة نالوا بها هذ الفضل الذي يتمناه كل مسلم ومسلمة، موصياً سموه المكرمين بأخذه منهج الوسطية والاعتدال طريقاً ومنهجاً لهم، والإبتعاد عن التطرف والغلو.

من جهته، نوه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور علي بن سليمان العبيد، باهتمام وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بكتاب الله حيث سخرت كل الوسائل لحفظه وطبعه وخدمته والعناية به.

وأشار الدكتور العبيد أنه نال شرف حفظ القرآن الكريم كاملا هذا العام 213 حافظا وحافظة.

موضحاً أن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة شاركت في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله -، وفاز من الجمعية أربعة حفاظ وخمس حافظات من مجموع الفائزين والفائزات وعددهم 30 ، بنسبة 30% من العدد الكلي للفائزين على مستوى المملكة، بالإضافة إلى عدد من المشاركات المحلية والدولية التي حققت خلالها الجمعية مراكز متقدمة.

وأفاد الدكتور العبيد أن الجمعية شارفت على الانتهاء من بناء الصرح العلمي “وقف القرآن التعليمي” بالمدينة المنورة حيث وصل إلى المراحل النهائية.