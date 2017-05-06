أمير المدينة المنورة يهنئ أحد

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المدينة المنورة- البلاد

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس نادي أحد سعود الحربي وأعضاء ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بمناسبة صعودهم إلى دوري جميل للمحترفين . وأشاد سموه بما حققه نادي أحد من إنجاز رياضي متميز ، منوهاً سموه بما تحظى به الرياضة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – التي وفرت الإمكانات اللازمة للإسهام في تطور الحركة الرياضة ودعم الشباب في شتى المجالات. من جانبه، عبر رئيس مجلس إدارة نادي أحد سعود الحربي باسمه ونيابة عن منسوبي النادي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل لمسيرة النادي وتهيئة السبل كافة لتحقيق هذا الإنجاز ، مؤكداً بأن تهنئة سموه تُعد حافزاً لتحقيق أفضل النتائج خلال المرحلة المقبلة .