أمير المدينة المنورة يوجه بإقامة معرض الخط العربي

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المدينة المنورة -جازي الشريف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، بإقامة معرض عن جماليات الخط العربي بالمدينة المنورة ، بالتزامن مع مناسبة المدينة عاصمة للسياحة الإسلامية ، جاء ذلك خلال تكريم سموه للمشاركين في معرض جماليات الخط العربي ، مشيداً بما حققه المعرض من نجاحات لجودة وحسن انتقاء المعروضات التي تعبر عن ثقافتنا وقيمنا العربية والإسلامية .

ووجه سموه شكره وتقديره لسفير المملكة السابق لدى منظمة اليونسكو زياد الدريس على دوره في دعم إقامة المعرض، ولكافة المشاركين على ما بذلوه من جهود .

وشمل تكريم سموه سفير المملكة السابق لدي اليونسكو، و الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمشاركتهم بقطع من كسوة الكعبة الشريفة والحجرة النبوية الشريفة،ومركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ، وشركة سمايا القابضة، ويوسف عبدالستار الميمني على مشاركته بعدد من المخطوطات والمقتنيات.

يذكر أن معرض جماليات الخط العربي والذي نظمته شركة سمايا القابضة بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة أقيم مؤخراً في مبنى منظمة اليونسكو في باريس.