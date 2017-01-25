أمير المدينة المنورة يوجه بسرعة تنفيذ المشاريع والخدمات

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المدينة المنورة – جازي الشريف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، الاجتماع الدوري السابع لمحافظي محافظات المنطقة، وذلك بمركز الملك فهد الحضاري بالهيئة الملكية بينبع.

وأكد سموه في مستهل الاجتماع، الذي حضره معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، ومديرو بلديات المحافظات، أن الهدف من هذا الاجتماع هو تذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريع الخدمات التنموية في المنطقة، من خلال مناقشة هذه الصعوبات، واستعراضها، ووضع الحلول المقترحة لإنهائها، والتغلب عاجلاً عليها؛ وفق الأولويات، وبمشاركة مسؤولي الجهات المعنية.

كما وجه سمو أمير المنطقة بوضع خطة بين المحافظات والبلديات، تهدف للاستفادة من المشاريع البلدية لخدمة التنمية بمفهومها العام، لتشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين المحافظات والبلديات؛ بما يعزز تنمية المحافظة، ويحقق تطلعات المواطنين ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، تنفيذاً لتوجهيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها من قبل بلديات المحافظات، وكذلك المستهدفة خلال العام المالي الحالي.

كما ناقش الاجتماع العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع البلدية، وكيفية معالجتها، ووضع الآليات الكفيلة برفع مستوى الإنجاز بها، وتقديم الدعم ومنح الصلاحيات اللازمة لبلديات المحافظات، بما يمكنها من سرعة طرح وترسية وإنجاز مشاريعها.

من جهة أخرى التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في ينبع، بحضور محافظ محافظة ينبع المهندس مساعد السليم ، وأكد سموه خلال اللقاء أهمية دور الغرفة التجارية كجهاز فاعل في التنمية، وتطوير الاقتصاد المحلي،

ومشاركتها في جانب العمل التطوعي المنبثق من مسؤوليتها الاجتماعية ، مشددا على ضرورة إيجاد برامج عمل للغرفة، تستهدف الشباب وأصحاب أعمال المشاريع الصغيرة، وكذلك عمل برامج تسهل مشاريع المرأة ومشاركتها التجارية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بينع الصناعية مراد علي العروي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة؛ لإتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء، والاستماع إلى توجيهاته الكريمة ،

مشيراً إلى أن الغرفة لديها خطط استراتيجة تتواءم مع رؤية التحول الوطني 2030 ، مبيناً أنها ستقوم بإطلاق عدد من الملتقيات؛ منها الملتقى السياحي، وملتقى لتوظيف الشباب، ورواد الأعمال، والصناعات التحولية.

كما التقى سمو أمير منطقة المدينة المنورة بأعضاء مجلس محافظة ينبع وأعضاء المجلس البلدي ، ونوقش خلال اللقاء المشاريع المنجزة والمعتمدة، واطلع سموه على تقرير شامل حول مسيرة التنمية، وملفات المشاريع القائمة، والجاري تنفيذها في المحافظة.

على صعيد آخر استقبل سمو أمير منطقة المدينة المنورة، أصحاب الفضيلة والمشايخ وكبار المسؤولين وجمعا من المواطنين في محافظة ينبع.