أمير المدينة المنورة يُستقبل جموع المهنئين

المدينة المنورة- جازي الشريف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة , جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك من أصحاب الفضيلة، والمعالي، ومديري الإدارات الحكومية، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وجمعاً من المواطنين من أهالي منطقة المدينة المنورة.

وتناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .

ورفع المهنئون أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك , سائلين المولى عز وجل أن يديم على البلاد عزها وأمنها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.

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