أمير المدينة يدعو طلاب (الإسلامية) ليكونوا سفراء

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المدينة المنورة -جازي الشريف

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، ليكونوا سفراء لنهج الوسيطة والاعتدال في أوطانهم.

وقال سموه خلال رعايته لحفل تخرج الدفعة الثالثة والخمسين ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة:”أتمنى بأن تنشروا رسالة الإسلام المعتدل في بلادكم و أن تسيروا على منهج الوسطية التي تزودتم بها خلال دراستكم في هذا الصرح التعليمي الذي أوجدته حكومة المملكة لدعم رسالة الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم الإسلامي ،

ويسعدنا بأن نرى اليوم العديد من خريجي هذه الجامعة وهم يتبوؤون مناصب هامة في بلادهم” ،مضيفا سموه : ” أنتم خير سفراء للوسطية ودعاة لمنهج الدين الإسلامي المعتدل الذي جاء به النبي صلى الله عليه رحمة للأمة و تحقيقاً لمبدأ الإخاء و المساواة بين الناس” .

و أكد أمير منطقة المدينة المنورة ، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تواصل دعمها لهذا الصرح الأكاديمي الأول على مستوى العالم الذي يُعنى بالدراسات الإسلامية و استزادة طلابها بالعلم الشرعي لنشر رسالة الدين الإسلامي و تعاليمه القويمة .

واستهل حفل تخريج 3558 طالبا يمثلون 120 جنسية ، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى الطالب عبدالفتاح المالكي – خريج مغربي – كلمة نيابة عن زملائه الخريجين ، عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا استُعرض من خلاله تاريخ نشأة الجامعة التي تأسست في العام 1381 هـ و أهداف المملكة في نشر الإسلام إلى كافة أقطار العالم و تعليم المسلمين العلوم الشرعية و العلمية و إعداد الدعاة و العلماء الذين يساهمون في نشر تعالم الدين الإسلامي.

ثم ألقى مدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي ، كلمة عبر فيها عن عظيم الشكر والتقدير للأمير فيصل بن سلمان ، كما رحب بالأمير سعود بن خالد الفيصل. وأشار إلى أن الجامعة نجحت مؤخراً في تحقيق الاعتماد الأكاديمي الشامل الكامل غير المشروط كأول مؤسسة حكومية في منطقة المدينة المنورة تحقق أعلى معايير الجودة بشهادة عالمية وسادس جامعة سعودية تحصل على هذا الإنجاز ،

وأضاف: ” تعتبر الجامعة مصدراً للعلماء المسلمين و هي رائدة في خدمة الإسلام وتحظى منذ تأسيسها برعاية ملوك المملكة وتحظى الآن برعاية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاية سمو ولي عهده و سمو ولي ولي العهد.