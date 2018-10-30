أمير المدينة يرعى مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي الدولي

المدينة المنورة – واس

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله-, رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة مساء أمس الأول بمركز الملك سلمان للمؤتمرات بالمدينة المنورة, انطلاق دورة المؤتمر العلمي (٢٣) لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي تنظمه منظمة التعاون الاسلامي بالتعاون مع الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة من داخل المملكة وخارجها، يمثلون ٤٦ دولة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان, أهمية المؤتمر التي تبرز في تقديم دراسات وبحوث مستمدة من الكتاب والسنة لبناء نهضة وحضارة إنسانية وفق منهج إسلامي قويم يبين سماحة هذا الدين وشموله للمستجدات التي تهم الأمة الاسلامية ، وقدرتها على تحقيق سعادة الإنسان.

وأوضح سموه أن المملكة حرصت منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز – رحمه الله – وأبنائه البرره – رحمهم الله- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ,أن تكون منارة علمية للفقه ومعلما من المعالم البارزة التي تبين سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله، مشيراً إلى أن المؤتمر يجسد جهود المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين.

وثمن سموه رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- للدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر مجلس الفقه الإسلامي التي تؤكد حرصه على دور علماء الأمة في تبصير الشعوب الإسلامية سائلاً الله المولى أن يجزيه خير الجزاء.

وأعرب سموه عن شكره لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجميع المشاركين والحضور من أصحاب المعالي والفضيلة، راجياً الله المولى أن ينفع الأمة الإسلامية بما يقدمونه من بحوث ودراسات وتوصيات.

وكان الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة قد بدئ بآيات من الذكر الحكيم, ثم شاهد الحضور فلماً مرئياً تعريفا عن المؤتمر, عقب ذلك ألقى رئيس مجمع الفقه الإسلامي والمستشار في الديوان الملكي معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة قدم فيها الشكر نيابة عن أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي وخبرائه لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ, على موافقته السامية باستضافة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لأعمال الدورة الثالثة والعشرين للمؤتمر وعلى كريم رعايته لهذه الدورة وأعمالها التي تمثل دعما كبيرا وعظيماً لمجتمعنا في سياق الدعم الذي يلقاه المجمع من خادم الحرمين الشريفين ومن القيادة الرشيدة.

ثم ألقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, كلمة قدم من خلالها الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-وقال إن الأمة الإسلامية تواجه تحديات ومخاطر ومشكلات أبرزها فكر متطرف يولد إرهاباً أعمى وعنفاً مدمراً وتجييشاً طائفياً يقوده تعصب مذهبي غايته تقسيم الأمة فرقا وطوائف ومن العجيب أن كليهما يرفع راية الإسلام، وبقاء هذا خطرا على وحدة الأمة وتهديدا لوجودها وبقائها, مبينا أن هؤلاء نسوا أن الخطر يهدد الجميع وأن شر النار سيطال القريب والبعيد.

بعدها ألقى معالي أمين مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عبدالسلام العبادي, كلمة بين فيها أن هذه الدورة تأتي في مرحلة حاسمة من تاريخ الأمة يقدم فيها المجمع المثال تلو الآخر على الاجتهاد الجماعي في القضايا الحادثة والقضايا المستجدة التي تتعرض لها الأمة في مسيرتها المعاصرة تأكيدا لرسالة المجمع التي انشئ من أجلها ليكون مؤسسة اجتهاد جماعي في القضايا الحادثة والأمور المستجدة, مشيرا إلى أن الصفة التي يمتاز بها المجمع تأكيدا على أن الإسلام دين الله سبحانه الخاتم الذي شاء جل وعلا أن يكون لخير الناس وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

وفي الختام كرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة ضيوف الشرف من أصحاب المعالي والسماحة.