أمير المدينة يطلع على المرحلة الثانية من مشروع دار الجوار

المدينة المنورة- البلاد

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على سير عمل المشاريع المستهدف تطويرها التي يجري العمل على استكمال دراساتها الاقتصادية والفنية ليتم تنفيذها خلال دورة مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الجديد للسنوات الثلاث القادمة,

التي تتضمن المرحلة الثانية من مشروع دار الجوار وتضم 236 فيلا سكنية ضمن المشروع الذي يمثل الحي النموذجي بالمدينة المنورة,

ويضم خدمات سكانية وترفيهية متكاملة تضاف إلى فلل المرحلة الأولى التي تحتوي 221 فيلا سكنية مأهولة بالسكان حالياً.

جاء ذلك لدة لقائه أعضاء مجلس إدارة الشركة مثمناً سموه تبرع شركة مدينة المعرفة الاقتصادية بقطعة أرض لجمعية المدينة المنورة لمتلازمة داون لإقامة مركز الجمعية الخاص بالمنطقة عليها مؤكداً في الوقت نفسه أهمية سرعة إنجاز المشروعات التي تنفذها الشركة .