أمير المدينة يطمئن على صحة طبيب تعرض لاعتداء

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المدينة المنورة- البلاد

اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، على صحة الدكتور ريان أحمد عارف الذي يرقد بمستشفى الملك فهد العام بالمدينة بعد تعرضه لاعتداء أثناء عمله.

وأكد سموه أن مثل تلك الاعتداءات مرفوضة ، وتُعد عملا إجراميا لن تتهاون الدولة في تطبيق العقوبات والاجراءات القانوية على مرتكبيها ، مشيراً إلى أن كل من يخدم الوطن أياً كان موقعه هو محل تقدير واهتمام ، ولن يقبل بأي حال من الأحوال مبرر لهذا الاعتداء على طبيب يمارس عمله الإنساني بمهنية وتحمل وصبر ، يستحق عليه الشكر والتقدير .

وقال سموه :” إن المعتدي سينال الجزاء العادل وفق أحكام شرع الله ، ولن يكون هنالك اَي تهاون في ذلك الأمر” .ووجه سموه بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للدكتور ريان عارف .

وقد عبر الدكتور عارف عن شكره وتقديره لسموه على زيارته ، مضيفاً أن تلك الزيارة ستزيده دافعاً معنوياً ، للعودة إلى ممارسة مهام عمله.رافق سموه خلال الزيارة مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي.