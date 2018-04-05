أمير المدينة يوقع مذكرة تفاهم لبرنامج التوطين

المدينة المنورة- البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس اللجنة التوجيهية العليا لبرنامج التوطين بالمنطقة، أن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من شباب وشابات المنطقة ضرورة ملحة لتطبيق برنامج التوطين بالمنطقة، وذلك لتمكينهم من أداء الأعمال التي يمكن أن يقوموا بها بمهنية، منوهاً بأضرار التستر التجاري وانعكاساته السلبية على المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية, مبينا سموه أن برنامج التوطين لا يلغي استقطاب الخبرات والأيدي العاملة الوافدة التي ستعمل وفق ما تتطلبه حاجة سوق العمل في التخصصات الداعمة للمجالات التنموية. وأعلن سموه عن إنشاء معهد متخصص بالمدينة المنورة قريباً لتدريب وتأهيل شباب وشابات المنطقة ليكون ذراعاً فاعلاً في إعداد وتهيئة الكوادر الوطنية.

جاء ذلك خلال توقيع سموه ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور علي بن ناصر الغفيص مذكرة تفاهم، لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.