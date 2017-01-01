أمير المنطقة الشرقية يخرج أكثر من ألف متدرب من برنامج دافع الوطني

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم.

حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج دافع الوطني البالغ عددهم 1051 متدرباً ومتدربة.

وذلك في القاعة الكبرى للمؤتمرات في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل مدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش ورئيس شركة أرامكو كبير الإداريين التنفيذيين المهندس أمين الناصر.

وعميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي.

ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والمراكز وعدد من ضيوف الجامعة من الجامعات السعودية وممثلي الجهات الحكومية.

وفور وصول سموه ألتقطت الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في برنامج دافع الوطني.

ثم قص الشريط للمعرض المصاحب وتجول في أرجاءه مستمعاً إلى شرح عن الاختراعات .

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم عرضا مرئيا.

بعدها ألقت عميدة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة في الجامعة.

ورئيسة فريق برنامج “دافع” الوطني الدكتورة نجاح بنت مقبل القرعاوي كلمة.

هنأت فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة ذكرى البيعة لتوليه – أيّده الله – مقاليد الحكم.

ونوهت بتخريج هذه الدفعة من برنامج دافع التي انطلقت ضمن خطط تفعيل المسؤولية المجتمعية لجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل.

بهدف تحصين المجتمع بدروع سلامة بشرية وإهداء الوطن دروعًا مساندين لرجال أمنه.

قادرين على التعامل المهني مع ما يَعتريه من حوادث ومحن، وتخريج جيل على قدرٍ عالٍ من الوعي بأهمية الإلمام بمهارات التصدي للكوارث.

مشيرة إلى أن “دافع” بدأ عام 2014م تحت مظلة شراكة استراتيجية مع شركة أرامكو السعودية ورعاية فخرية من أمارة المنطقة الشرقية.

وذلك امتدادٌ لما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، من اهتمام وتشجيع لكلِ ما من شأنه تنمية هذا المجتمع وخدمة هذه البلاد.