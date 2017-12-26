أمير المنطقة الشرقية يرعى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لجنة السلامة المرورية وشركة سابك

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم ، توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين لجنة السلامة المرورية والشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن عبد الله البنيان.

و أشاد سموه بالدور المجتمعي الذي تقوم به شركة “سابك”، مؤكداً أن سابك بفضل الله ثم بفضل الرؤية السديدة

حققت قفزات كبيرة، مما جعلها تحتل الريادة على المستوى الدولي ، مبيناً سموه أن ذلك يستوجب دوراً مجتمعياً أكبر للشركة ، و شراكتها مع لجنة السلامة المرورية ، في الحفاظ على الأرواح والممتلكات ، أمرٌ لا يستغرب من هذه الشركة الرائدة ، متمنياً سموه أن تتطور هذه الشراكات

و تتوسع لتكون ذات أثر أكبر لحل معضلة الحوادث المرورية ، التي أخذت من الأرواح الكثير ، مؤكداً سموه أن

الدولة تبذل جهوداً حثيثة لخفض نسب الحوادث ، و يتضح ذلك جلياً من مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ،

و المبادرات التي تم إطلاقها بهذا الصدد .

و قد مثل شركة سابك في التوقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة المهندس عوض بن محمد آل ماكر ،

و من لجنة السلامة المرورية أمين عام اللجنة المهندس سلطان الزهراني ، و تتضمن الاتفاقية مساهمة سابك بمبلغ 5 ملايين ريال على مدى خمس سنوات ، لدعم برامج و مبادرات اللجنة لتعزيز ثقافة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية .

من جانبه أفاد الزهراني أن المذكرة تهدف إلى تفعيل التعاون والشراكة بين اللجنة وشركة “سابك”

للمحافظة على الأرواح والممتلكات من الحوادث المرورية و آثارها ، كما تهدف إلى وضع أطر لتنفيذ برامج مشتركة

لرفع مستوى السلامة على طرق المنطقة الشرقية ، مبيناً أن الشراكة تسعى لتقديم نموذج متميز للتكامل بين المؤسسات والشراكات

في تحقيق التنمية، والحد من آثار الحوادث المرورية .

و في ذات الصدد عبر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “سابك” يوسف البنيان عن خالص شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية ، نظير دعم سموه المستمر لشركة (سابك) .

و قدم بهذه المناسبة الشكر و التقدير باسمه و باسم منسوبي الشركة لصاحب لسمو أمير المنطقة الشرقية ،

رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية ، على إتاحة الفرصة لسابك للانضمام إلى عضوية اللجنة ،

باعتبارها شريكاً استراتيجياً، لممارسة دورها في مجال المسؤولية المجتمعية ، و المساهمة في المحافظة على الأرواح و الممتلكات ،

و الحد من الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية ،

حيث تُعدّ هذه الشراكة من أهم برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها “سابك” في مجال خدمة المجتمع وتنميته ،

وامتداداً لمساهمات الشركة لتعزيز الوعي بثقافة السلامة ، التي ستسمر بإذن الله مع اللجنة ، التي أثمرت مبادراتها عن نتائج إيجابية بخفض نسب الحوادث المرورية .