أمير المنطقة الشرقية يرعى اجتماع الجمعية العمومية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة واللقاء الحادي عشر لمؤسسيه

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

العضو المؤسس لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مساء اليوم الاجتماع الثامن للجمعية العمومية.

واللقاء الحادي عشر لمؤسسيه، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

والعضو المؤسس سمير بن أحمد ناصر البنعلي، الذي يأتي متزامناً مع مرور (25) عاماً على تأسيس المركز.

كأول مركز بحثي علمي متخصص في مجال أبحاث الإعاقة على مستوى المنطقة.

وذلك بمبنى البنعلي بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية .

وفي بداية الحفل رحب سمو أمير المنطقة الشرقية بالحضور:

وتناول في كلمته أهم ملامح مسيرة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة العلمية وإنجازاته.

إلى أن وصل إلى هذه المرحلة من الأعمال التي يشهد لها الجميع بالتميز والتفرد.

مقدما شكره لمؤسسي المركز وداعميه على ما قدموه من مساهمات وكان لهم الفضل بعد الله لما وصل إليه المركز خلال عمره الزمني القصير.

كما قدم سموه شكره الخاص لصاحب المبادرات الاجتماعية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

على إتاحة الفرصة لاستضافة المنطقة الشرقية للمرة الثانية للقاء مؤسسي المركز، واجتماع الجمعية العمومية.

الذي يأتي هذا العام متزامنا مع مرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيس المركز.

واستكمالا لما حققته اللقاءات السابقة من نجاحات كبيرة تسجل للمركز.

حتى أضحت هذه اللقاءات إحدى الشواهد العملية للجهود التي تبذلها جميع قطاعات المجتمع.

من أجل التعامل مع قضية الإعاقة والمعوقين، وما تضفيه هذه اللقاءات من أجواء للتعايش البناء.

إيمانا بدور “مؤسس المركز” خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، ورعايته واهتمامه – أيده الله – .

بتقوية دعائم التعاون والتآخي والتكافل الاجتماعي ومساعدة المحتاجين.

وتطبيق كل ما هو مفيد ومساعد للحد من الإعاقة ومسبباتها ودمج المعوقين في الحياة الاجتماعية.

وتناول سموه في كلمته أهم الإنجازات البحثية والعلمية للمركز، وتجاوزه لدعم الأبحاث فقط إلى الأعمال الإنسانية الأخرى.

والتي شكلت تأثيرا في حياة المعوقين، من خلال تبنيه للعديد من المبادرات الوطنية التي تصب في مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتوفر الحياة الكريمة لهم، وشكر سموه في ختام كلمته الحضور والمؤسسين، على مبادراتهم ومساهماتهم بدعم المركز لضمان استمراريته.

والتي تعد مصدر فخر واعتزاز، خاصة وأنها جزء أصيل من عقيدتنا السمحاء.

كما شكر سموه باسم الحضور ومؤسسي المركز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز على الجهود الكبيرة التي يبذلها لهذه الفئة الغالية.

في ظل ما يحظون به من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” مؤسس المركز ” وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ” حفظهم الله”.