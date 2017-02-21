أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى “التعايش.. ضرورة شرعية ومصلحة وطنية “

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، اليوم.

ملتقى “التعايش.. ضرورة شرعية ومصلحة وطنية” الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة “قبس”.

وذلك في جامعة الملك فيصل بالأحساء، وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم ألقى رئيس الملتقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة “قبس” الدكتور أحمد بن حمد البوعلي كلمة قال فيها :

إن التعايش أحد أهم التحديات في القرن الحادي والعشرين, ويكفي في التعايش أنه ينشر الألفة, ويزيد الترابط بين الناس.

وينمي روح العمل والإبداع, ويحمي البلاد من الانحراف والأفكار الهدامة والاتجاهات العدوانية المفرقة للجماعة”.

وأضاف : إن وحدة الصف واجتماع الكلمة غايات مطلوبة في كل حين, وهي عنوان قوة الأمة وسر حفظ البلاد.

وبفضل من الله تمثل المملكة التعايش في أروع صوره كبلد جاذب تنصهر فيه جميع الأعراق والأجناس.

ومن هنا تأتي المسؤولية الكبرى في إبراز المنهج الشرعي والمصلحة الوطنية والسياسة الشرعية وإبراز دور العلماء والدعاة في تعزيز التعايش المجتمعي.

وأكد أن الملتقى سيكون معيناً لبذل المزيد من الوعي بين المجتمع, حيث أخذت المؤسسة على عاتقها أن تقدم عملاً نوعياً في جل شؤونها وبرامجها وأقامت 16 منشطاً نوعياً.

وافتتحت مدرستان, وأقامت مسابقة الشيخ سليمان الحماد الأسرية, و10 برامج خطابية, وقامت على تعزيز بين الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك فيصل، واستضافت مجموعة من أعضاء هيئة كبار العلماء وأئمة الحرمين الشريفين.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة كلمة:

أكد فيها أن الملتقى التعايش ضرورة شرعية ومصلحة وطنية يدعوا لها دين السلام في وطن نهجه وسياسته السلم والسلام.

وقال :” انطلاقاً من دور مؤسسة الأمير محمد بن فهد بن جلوي – رحمه الله – للقرآن والسنة والخطابة “قبس”.

وواجبها في إيصال النظرة الإسلامية الشرعية الصحيحة للتعامل مع الآخرين على أسس السلام والتسامح وحسن الجوار.

وتماشياً مع نهج ولاة الأمر والحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – وتأكيدهم المستمر على ضرورة التعايش والاعتدال والتسامح.

فقد حرصت المؤسسة على إقامة هذا الملتقى المبارك وقد كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لرؤساء البعثات الدبلوماسية مؤخراً .

خير دليل على حرص المملكة على الوسطية والاعتدال والتسامح ونبذ العنف والإرهاب.

كما لنا في سمو أمير المنطقة الشرقية أسوة حسنة ومثال يقتدى به في ترسيخ مفاهيم الإخاء والمودة وحسن التعامل والسلام”.

وأضاف سموه “إن أهم أهداف الملتقى إبراز المنهج الإسلامي السلمي في التعايش.

حيث أنعم الله على هذا الوطن بنعمة الأمن والاستقرار والتسامح والسلام منذ توحيده على كتاب الله وسنة رسوله بفضل الله أولاً .

ثم بفضل جهود الملك عبدالعزيز – رحمه الله – ورجاله الأوفياء الذي حوله بتوفيق الله من الفرقة إلى الوحدة ومن التنازع والتنافر إلى التآلف والمودة بين جميع فئاته .

وبالتالي فقد تحول من الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الرخاء ومن الجهل إلى العلم ومن الضعف إلى القوة ولله الحمد والمنة”.

وأعرب سمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية.

وسمو محافظ الأحساء على رعايتهما للملتقى ودعمهما لنشاطات المؤسسة.