أمير المنطقة تقدم المتبرعين .. حائل تسهر على التراحم لإطلاق سجناء الديون

حائل – البلاد

بمناسبة شهر الصوم وتفعيلا لقيم التراحم ، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقاعة الشيخ علي الجميعة بمبنى الغرفة التجارية , حملة التبرعات لصالح سجناء الديون المالية بسجن حائل.

وأعلن سموه عن مشاركته بتبرع سخي ثم توالت التبرعات من رجال الأعمال والميسورين وعامة أهالي حائل الذين تفاعلوا مع الحملة التي نظمتها لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم تراحم بمنطقة حائل بالتعاون مع عدد من المتطوعين بالمنطقة ، منوها بحرص القيادة الحكيمة ودعمها المستمر لكافة الفئات في مجتمعنا الإسلامي المتكاتف , مؤكداً أن ما يقدمه الإنسان في هذه الدنيا إنما يدخره مضاعفا لآخرته, سائلاً الله أن يجزي كل من تبرع خير الجزاء بالدنيا والآخرة, معرباً سموه عن شكره لأهالي حائل على ما ترجموا من مشاعر عمليا بالتكاتف وإخراج إخوانهم السجناء وجعلهم يكملون شهر الخير بين أبنائهم وأهلهم.

وقال سموه : إن هذا ليس مستغربًا من أهل حائل الكرماء والحب متبادل ومن قديم وليس جديد مقدماً شكره لكل من أسهم بهذه الحملة منذ أن كانت فكرة وحتى يومنا الذي نحصد به ثمرة خروج السجناء, داعياً سموه لاستمرار الحملة إلى نهاية شهر رمضان المبارك لإفساح الفرصة لمشاركة الجميع بهذا الأجر المضاعف بإذن الله.

وبدأت فعاليات الحملة بالقرآن الكريم , ثم ألقى رئيس لجنة تراحم بمنطقة حائل منصور العمار كلمة نوه فيها بدعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل للحملة.

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