أمير تبوك: الأمن والاستقرار دليل على حنكة القيادة

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تبوك – سعد الشهراني

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم ، داعيا الله تعالى أن يمد في عمره وأن يجزيه خير الجزاء لما قام ويقوم به من عمل مميز للوطن والشعوب العربية والإسلامية وللعالم.

وقال سموه بهذه المناسبة :” من المصادفة أن يتزامن هذا اليوم بعد أيام قليلة من صدور ميزانية الخير والتفاؤل والرؤية وهذا الأمر لم يتم بسهولة إنما بتصميم وعمل وجد لما فيه مصلحة البلاد وأهلها، بالرغم من كل الظروف التي تحيط بالعالم ككل وتحيط بنا،

استطاعت الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – أن تؤمن قبل كل شيء الأمن والأمان لمواطنيها والاستقرار في كل مجالات الحياة بما فيها المجال الاقتصادي، مما يعد دليلا على حكمة وحنكة القيادة”، منوها بالجهود المبذولة في الوصول لتحقيق رؤية المملكة 2030 وإنجاحها .