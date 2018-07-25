أمير تبوك يؤكد جاهزية مدينة الحجاج بحالة عمار

تبوك – سعد الشهراني

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اكتمال جاهزية مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنفذ،

واستعداد القطاعات الحكومية المشاركة من خلال لجنة أعمال الحج والعمرة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام, بعد أن تشرع مدينة الحجاج أبوابها في الـ 16من الشهر الحالي، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومتابعة سمو وزير الداخلية ، بتوفير كافة الامكانات لخدمة القادمين للحج وراحتهم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه الأسبوعي برؤساء وقضاة المحاكم ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين، وذلك في القصر الحكومي.