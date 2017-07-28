أمير تبوك يؤكد على متابعة مشروعات الطرق

تبوك – سعد الشهراني

ناقش الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, في مكتبه بالإمارة ، واقع مشروعات الطرق بمنطقة تبوك مع مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس مطلق الأسمر الشراري .

كما اطلع سموه على التصاميم الخاصة بعدد من المشروعات المهمة, وتشكل طرق رئيسية في مدينة تبوك, مشيراً سموه إلى أهمية المتابعة الميدانية لسير العمل في المشروعات لتنفيذها وفق التواريخ المعتمدة لها والرفع بتقارير مفصلة عنها عاجلاً .

وأكد سموّه ما لمشروعات الطرق من أهمية في سياق الخدمات المتعددة التي تسهل وتخدم المواطن .

من جانبه أكد المهندس الشراري, حرص صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, ومتابعته الدقيقة والمستمرة ومناقشته لجميع التفاصيل والمشروعات, وتأكيد سموه على المتابعة الميدانية لواقع المشروعات مع الشركات والمؤسسات المنفذة .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي .