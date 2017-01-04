أمير تبوك يتفاعل مع مسنة ويسدد ديون ابنها السجين

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تبــوك ــ سعـــــد الشهـــــراني

تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مع طلب مواطنة مسنة، في محافظة تيماء، والتي كانت تشفع لابنها الموقوف، بسبب ديون عليه؛

إذ وجه سموه فوراً بتسديد ديون ابنها على حسابه الخاص، وإطلاق سراحه، جاء ذلك خلال تواجد سموه في المحافظة للقاء المواطنين والاستماع لمطالبهم، ضمن زيارة سموه لافتتاح وتأسيس مشروعات جديدة في تيماء.

من جهتها عبرت المواطنة “أم مزيد المطيري” عن سعادتها الغامرة وأسرتها بتوجيه سمو أمير منطقة تبوك، وتكفله بتسديد ديون ابنها وخروجه من السجن.

وقالت: إن هذا ليس بمستغرب من سموه، فأياديه البيضاء ممتدة للجميع، راجية من الله- سبحانه وتعالى- أن يجعل ذلك في موازين حسناته.