أمير تبوك يثني على جهود الموارد البشرية

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تبــوك ــ سعـــــد الشهــــــراني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية بتبوك محمد سالم الشهري الذي أطلع سموه على تقرير عن إنجازات فروع “هدف” بالمناطق للربع الثالث لعام 2016 م،

والذي يتضمن برامج ومشروعات ومبادرات لدعم توطين الوظائف وزياده أعداد الداخلين لسوق العمل، وتأهيل طالبي العمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة الوظائف المتاحة بالشركات والمؤسسات وتوطين الوظائف فيها،

وكذلك ماقام به الصندوق في تطبيق وإعداد الدورات وورش العمل الخاصة، وأثنى سموه على جهود الصندوق وعلى ما يقدمه من دعم للشباب، وتوفير فرص العمل لديهم وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبة . من جهته أعرب الشهري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك لمتابعته الدائمة والحرص الدائم على توفير فرص العمل، ودعم شباب وشابات المنطقة، وإيجاد فرص العمل المناسبة لديهم .