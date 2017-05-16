أمير تبوك يدشن خدمات إلكترونية بالإمارة .. اليوم

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تبوك- البلاد

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمقر ديوان الإمارة اليوم خدمات إلكترونية ضمن مشروعات برنامج الملك عبدالله لتطوير العمل بإمارات المناطق “ريادة” الذي تشرف عليه وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق.

ويتضمن برنامج “ريادة” خمسة مشروعات رئيسية هي الاستراتيجية والحوكمة، وتقنية المعلومات، والموارد البشرية، والاتصال المؤسسي، ومتابعة التحوّل والتغيير ، والتي تمّ البدء فيها قبل أكثر من عام،

عبر عدة مراحل، استهدفت المرحلة الأولى منها، تجهيز البنى التحتية، بالتركيز على المشروعات التي تمسّ حياة المواطن والمقيم بحيث تُركّز على الخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصاً في المسار الإلكتروني بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية , لتسهيل إجراءاتهم بإمارات المناطق، وإضفاء صبغة حضارية على بيئة العمل في إمارات المناطق، كما تسعى وكالة شؤون المناطق في النهاية إلى تحقيق مفهوم “الإمارة الذكية”.